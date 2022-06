Cina: avvio grande progetto di trasferimento idrico

(XINHUA) - PECHINO, 10 GIU - La realizzazione di un progetto di canalizzazione idrica dal fiume cinese Yangtze al fiume Hanjiang inizierà entro la fine di questo mese, come ha dichiarato oggi il Ministero delle Risorse Idriche.

Con un investimento totale di 59,8 miliardi di yuan (circa 8,93 miliardi di dollari), il progetto è un'integrazione della rotta centrale del South-to-North Water Diversion Project del Paese.

Il nuovo progetto dovrebbe migliorare la capacità di distribuzione idrica del bacino del fiume Hanjiang per garantire ulteriormente l'approvvigionamento del nord arido, ha dichiarato il ministero.

Il South-to-North Water Diversion Project trasferisce l'acqua dal sud della Cina, particolarmente ricco di questa risorsa, all'arido nord attraverso la rotta centrale, orientale e occidentale. La rotta centrale, la più importante per il ruolo che svolge nell'approvvigionamento idrico della capitale, parte dal serbatoio di Danjiangkou nel fiume Hanjiang, nella provincia centrale dell'Hubei, e si dirige a nord-est verso Pechino e Tianjin. Ha iniziato a fornire acqua a dicembre 2014.

Quest'anno la Cina ha intensificato la realizzazione di opere di conservazione idrica: nei primi cinque mesi dell'anno sono stati avviati 10.644 nuovi progetti per un valore di 414,4 miliardi di yuan, ha dichiarato Wei Shanzhong, vice ministro delle risorse idriche, in una conferenza stampa tenutasi oggi.

Secondo i dati ufficiali, gli investimenti per la realizzazione di opere di conservazione idrica del Paese dovrebbero superare gli 800 miliardi di yuan quest'anno.

(XINHUA)