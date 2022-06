Cina: a maggio indice prezzi al consumo +2,1%

(XINHUA) - PECHINO, 10 GIU - L'indice dei prezzi al consumo della Cina, principale indicatore dell'inflazione, è aumentato del 2,1% su base annua nel mese di maggio, come ha fatto sapere oggi il National Bureau of Statistics.

Dong Lijuan, statistico esperto dell'ente, ha osservato che su base mensile, l'indicatore è sceso dello 0,2% grazie all'efficace controllo del Covid-19 e a un'offerta sufficiente in termini di beni di consumo.

Secondo i dati, i prezzi dei generi alimentari hanno invertito l'aumento dello 0,9% registrato ad aprile e sono scesi dell'1,3% su base mensile, abbassando l'inflazione al consumo su base mensile di circa 0,24 punti percentuali.

In particolare, il prezzo della carne suina, un alimento base in Cina, a maggio è aumentato del 5,2% rispetto al mese precedente. La produzione di quest'ultima si è gradualmente attenuata mentre il suo accumulo destinato a riempire le riserve statali è attualmente in corso, come evidenziato da Dong.

Tuttavia, i prezzi della carne suina hanno registrato un calo del 21,1% su base annua, riducendosi di 12,2 punti percentuali rispetto al mese precedente.

I prezzi dei prodotti non alimentari sono aumentati del 2,1% rispetto al 2021 e a confronto con l'aumento del 2,2% di aprile.

I prezzi della benzina, del diesel e del Gpl sono aumentati rispettivamente del 27,6%, del 30,1% e del 26,9% rispetto all'anno precedente.

I dati odierni hanno mostrato inoltre che l'indice dei prezzi alla produzione del Paese, che misura i costi dei beni alla soglia della fabbrica, a maggio è aumentato del 6,4% su base annua. (XINHUA)