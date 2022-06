Cina: 1.890 mld di nuovi prestiti in yuan a maggio

(XINHUA) - PECHINO, 10 GIU - I nuovi prestiti cinesi in yuan sono stati pari a 1.890 miliardi di yuan (circa 282,1 miliardi di dollari) a maggio, secondo i dati della People's Bank of China.

Il dato è aumentato di 392 miliardi di yuan rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'M2, un'ampia misura dell'offerta monetaria che comprende i contanti in circolazione e tutti i depositi, è aumentata dell'11,1% su base annua, raggiungendo i 252.700 miliardi di yuan alla fine del mese scorso.

Il tasso di crescita è stato superiore di 0,6 punti percentuali rispetto al dato registrato alla fine di aprile e di 2,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'M1, che comprende il contante in circolazione più i depositi a vista, si è attestato a 64.510 miliardi di yuan alla fine di maggio, con un aumento del 4,6% anno su anno.

L'M0, la quantità di contante in circolazione, è cresciuto del 13,5% su base annua, raggiungendo quota 9.550 miliardi di yuan alla fine del mese scorso. (XINHUA)