Auto: Cina, raddoppiate vendite Nev a maggio

(XINHUA) - PECHINO, 10 GIU - Le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) in Cina hanno mantenuto un rapido slancio di crescita nel mese di maggio, grazie agli sforzi del Paese volti a rilanciare l'industria automobilistica, secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers pubblicati oggi.

Il mese scorso, il Paese ha venduto un totale di 447.000 Nev, con un'impennata delle vendite del 105,2% rispetto all'anno precedente.

Nei primi cinque mesi, sono stati venduti più di 2 milioni di questi veicoli nel Paese, con un aumento del 111,2% su base annua.

I dati di oggi mostrano inoltre che le vendite di auto in Cina sono diminuite del 12,6% su base annua, raggiungendo quota 1,86 milioni di unità il mese scorso.

A maggio sono state vendute circa 799.000 autovetture di marca cinese, con un aumento del 17,5% rispetto all'anno precedente e una quota di mercato del 49,2%. (XINHUA)