Spazio: Cina, esperimenti medici sulla Shenzhou-14

(XINHUA) - PECHINO, 09 GIU - Gli astronauti dell'equipaggio della Shenzhou-14 effettueranno 24 esperimenti medici in orbita durante i sei mesi di permanenza nella stazione spaziale cinese, secondo quanto comunicato oggi dalla China Manned Space Agency.

Gli esperimenti sono progettati principalmente per studiare come l'assenza di gravità e i voli spaziali influenzino gli astronauti, ha dichiarato Li Yinghui, vice capo progettista del sistema taikonauti del programma spaziale cinese con equipaggio.

Rispetto alle precedenti missioni con equipaggio, la Shenzhou-14 raccoglierà campioni di fluidi corporei, tra cui sangue, urina e saliva dei tre membri dell'equipaggio che utilizzeranno anche metodi ottici non invasivi per misurare la perdita muscolare e analizzare i metaboliti nelle urine.

Li ha anche sottolineato che i dati corporei raccolti dai taikonauti delle precedenti Shenzhou-12 e Shenzhou-13 hanno gettato una buona base per le successive ricerche dell'equipaggio della Shenzhou-14.

Il 5 giugno la Cina ha lanciato la missione Shenzhou-14, composta da tre persone, che rappresenta il terzo equipaggio per il progetto di stazione spaziale del Paese. Il trio di astronauti collaborerà con il team di terra per completare l'assemblaggio e la costruzione della stazione spaziale Tiangong. Lavoreranno anche nelle cabine per esperimenti volti all'esplorazione scientifica della vita, dell'ecologia e della biotecnologia. (XINHUA)