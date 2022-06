Covid: riapertura parziale Shanghai Disney Resort

(XINHUA) - SHANGHAI, 09 GIU - Lo Shanghai Disney Resort ha reso noto oggi che riprenderà parzialmente le attività a partire da domani, 10 giugno, dato l'attenuarsi dell'epidemia di Covid-19 nella città.

In un comunicato stampa diramato dalla struttura si legge che a riprendere per primi le attività saranno lo Wishing Star Park, il World of Disney Store e il Blue Sky Boulevard. Tuttavia, la capacità sarà limitata e gli orari ridotti.

Quanto a Shanghai Disneyland e Disneytown, le sezioni rimarranno temporaneamente chiuse fino a nuovo avviso.

Tutti i visitatori che entreranno nel resort dovranno esibire un Green Shanghai Health QR Code e un referto che attesta l'esito negativo a un tampone molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti.

Il resort ha fatto sapere che continuerà ad applicare rigorosi parametri di controllo e prevenzione della pandemia, con nuove misure aggiuntive e modifiche operative in base alle linee guida delle autorità locali durante il periodo iniziale di riapertura. (XINHUA)