Covid: Pechino riporta 3 nuovi casi locali

(XINHUA) - PECHINO, 09 GIU - Pechino ha registrato 3 nuovi casi di Covid-19 trasmessi localmente nelle prime 15 ore di oggi, secondo le autorità locali.

I casi sono stati segnalati in tre distretti di Pechino, uno rispettivamente a Xicheng, Fengtai e Huairou, come ha dichiarato Liu Xiaofeng, vice capo del centro municipale di prevenzione e controllo delle malattie di Pechino, in una conferenza stampa tenutasi oggi.

Tutti i casi sono stati rilevati durante uno screening a livello comunitario, in seguito alla frequentazione dello stesso bar nel distretto di Chaoyang, ha dichiarato Liu.

Il focolaio in questione ha dimostrato ancora una volta che il rischio di trasmissione del virus tra le comunità esiste ancora, ha dichiarato Liu, aggiungendo che i bar, i locali adibiti a karaoke, gli Internet cafè e gli altri luoghi di intrattenimento con misure inadeguate di prevenzione e controllo dell'epidemia e scarsa ventilazione dovranno sospendere la propria attività.

Entro le 15.00 di oggi, il distretto di Changping ha riportato 3 casi preliminari positivi, mentre il distretto di Chaoyang ne ha segnalati 2.

Alle 15.00 di oggi, Pechino aveva riportato 1.834 contagi locali dal 22 aprile.

La città presenta attualmente due aree a medio rischio.

