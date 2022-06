Covid: a Shanghai sei nuovi casi

(XINHUA) - SHANGHAI, 09 GIU - Shanghai ha riportato 5 casi confermati di Covid-19 trasmessi localmente e un asintomatico locale oggi, come ha dichiarato la Commissione sanitaria municipale in una conferenza stampa tenutasi oggi pomeriggio.

Tutti e sei i contagi sono stati rilevati durante uno screening a livello comunitario e sono stati mandati in ospedali appositi per il trattamento medico o l'osservazione.

Tra i 6 casi, 3 erano dipendenti di un salone di bellezza nel distretto di Xuhui, dove sono state condotte immediatamente le indagini epidemiologiche. Il salone ha un totale di 16 dipendenti e le autorità sanitarie hanno rintracciato 481 clienti.

Zhao Dandan, vicedirettore della Commissione sanitaria municipale di Shanghai, ha dichiarato che c'è ancora il rischio di una recrudescenza dell'epidemia, poiché negli ultimi giorni, dal 1° giugno, sono stati segnalati in città altri casi sporadici di trasmissione a livello comunitario. (XINHUA).