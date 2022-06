Covid: 53 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 09 GIU - Ieri in Cina continentale sono stati segnalati 53 nuovi casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, di cui 37 nella regione autonoma della Mongolia Interna. Lo ha fatto sapere oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Quest'ultima ha aggiunto che il Liaoning ha segnalato 11 casi, Shanghai 4 e Pechino uno.

Quanto agli asintomatici a trasmissione locale, ne sono stati identificati 111 in totale, di cui 93 nella Mongolia Interna, 5 nel Jilin e 5 a Shanghai.

A seguito della guarigione di 145 pazienti dimessi ieri, il numero totale di coloro che sono usciti dagli ospedali della Cina continentale dopo essersi ripresi è pari a 218.403, cifra aggiornata all'8 giugno 2022.

Nella stessa giornata non vi è stata la segnalazione di nuovi decessi dovuti al Covid-19. (XINHUA)