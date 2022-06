Cina:nuovo record volume trasporto su rotaia maggio

(XINHUA) - PECHINO, 09 GIU - Nel mese di maggio, il volume del trasporto merci su rotaia in Cina, un indicatore chiave delle attività economiche, è aumentato del 6,6% rispetto all'anno precedente e ha raggiunto un nuovo record, come mostrano i dati del China State Railway Group Co., Ltd.

Secondo la società, il mese scorso la rete ferroviaria cinese ha trasportato un totale di 340 milioni di tonnellate di merci, con un aumento di 21,1 milioni di tonnellate rispetto a un anno fa.

Le autorità ferroviarie cinesi hanno intensificato il supporto al fine di rendere più fluida la logistica ed agevolare la ripresa del lavoro. Sono state adottate misure efficaci per garantire la fornitura di materiali chiave e stabilizzare le catene industriali e di approvvigionamento internazionali.

Il mese scorso sono state trasportate su rotaia 110 milioni di tonnellate di carbone utilizzato per la produzione di energia, con un aumento del 7% rispetto all'anno precedente, assicurando lo stoccaggio della materia prima in 363 centrali elettriche per una media di 33,4 giorni.

Anche il trasporto di merci su rotaia attraverso il New International Land-Sea Trade Corridor è aumentato del 20,5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 78.000 container da unità equivalenti a venti piedi nello stesso periodo. (XINHUA)