Cina: una rivista accademica su scienza praterie

(XINHUA) - LANZHOU, 09 GIU - La Lanzhou University ha fatto sapere che hanno preso il via le pubblicazioni della prima rivista accademica internazionale sulla 'scienza delle praterie', che mette in evidenza il ruolo di quest'ultima nello sviluppo sostenibile.

Grassland Research è co-sponsorizzata dalla Chinese Grassland Society e dalla stessa Lanzhou University. La rivista, si occuperà della pubblicazione di ricerche all'avanguardia su pascoli, foraggi e prati-pascolo, oltre che su manti erbosi ricreativi ed ecosistemi, come precisato dal polo universitario.

Il primo numero di Grassland Research è stato pubblicato online con sette articoli redatti da autori provenienti da 10 Paesi.

La rivista si articola in tre sezioni principali: pascoli, foraggi e tappeti erbosi ed ecosistemi nelle quali saranno presentati articoli accademici sui risultati di studi, panoramiche e opinioni inerenti a tutti gli aspetti della scienza delle praterie, in dimensioni che vanno dal livello molecolare a quello della globalizzazione.

Il suo comitato editoriale è composto da più di 40 esperti in tale scienza provenienti da 31 istituzioni a livello mondiale. (XINHUA)