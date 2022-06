Cina pubblica nuova mappa geologica della Luna

(XINHUA) - PECHINO, 09 GIU - La Cina ha pubblicato una mappa geologica della Luna in scala 1:2.500.000, la prima al mondo, secondo la Chinese Academy of Sciences (Cas).

Gli scienziati cinesi dell'Istituto di Geochimica della Cas e di altri istituti di ricerca e università hanno creato la mappa basandosi sui dati del progetto Chang'e del Paese e su altri dati e risultati di ricerca di organizzazioni internazionali.

La mappa comprende 12.341 crateri da impatto, 81 bacini da impatto, 17 tipi di roccia e 14 tipi di conformazioni, fornendo importanti informazioni di base per la ricerca scientifica, la pianificazione dell'esplorazione e la selezione del sito di atterraggio sulla Luna.

La mappa è disponibile sia in cinese che in inglese, in versione cartacea ed elettronica, ed è stata pubblicata sulla rivista Science Bulletin. (XINHUA)