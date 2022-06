Cina: prosegue la politica degli sgravi fiscali

(XINHUA) - PECHINO, 09 GIU - È stata formalizzata una politica in materia di agevolazioni fiscali introdotta lo scorso anno all'interno di un regolamento che consente alle aziende di ricevere la maggior parte dei benefit annuali derivanti dalla deduzione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo (R&S) con almeno tre mesi di anticipo, secondo quanto comunicato dalla State Taxation Administration cinese.

Da quanto si legge in una nota emessa dall'amministrazione, a partire da quest'anno, le aziende possono dedurre le spese di ricerca e sviluppo sostenute nei primi nove mesi dal loro reddito imponibile corrente quando presentano la dichiarazione dei redditi a ottobre.

La politica è stata adottata per la prima volta nell'ottobre scorso come misura di sostegno per stimolare l'innovazione nel contesto delle criticità portate dal Covid-19. Senza questa disposizione, le imprese potevano dedurre i costi annuali di R&S solo nell'anno successivo.

La Cina ha permesso alle piccole e medie imprese ad alta intensità tecnologica e a quelle del settore manifatturiero di dedurre dal reddito imponibile il doppio della somma dei costi di R&S, rispetto al 175% precedente. (XINHUA)