Cina promuove riforma Omc nella giusta direzione

(XINHUA) - PECHINO, 09 GIU - Il Ministro del Commercio cinese Wang Wentao parteciperà alla 12° Conferenza Ministeriale (Cm12) dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che si terrà a Ginevra dal 12 al 15 giugno, come ha dichiarato oggi Shu Jueting, portavoce del Ministero del Commercio.

Negli ultimi anni, la globalizzazione economica ha affrontato venti contrari e si sono intensificati l'unilateralismo e il protezionismo, minando l'autorità e l'efficacia dell'Omc, come ha dichiarato Shu in una conferenza stampa.

Tutti i membri auspicano a un ritorno alla normale operatività dell'Omc in tempi brevi e a una spinta alle sue regole per stare al passo con i tempi, ha dichiarato Shu.

La Cina lavorerà per promuovere la riforma dell'Omc nella giusta direzione e per sostenere lo sviluppo inclusivo del sistema commerciale multilaterale, nonché i legittimi diritti e interessi dei membri in via di sviluppo, ha aggiunto il portavoce.

La Cina sosterrà fermamente il vero multilateralismo, promuoverà il Cm12 per raggiungere risultati positivi e pragmatici, nonché permetterà all'Omc di svolgere un ruolo più importante nell'affrontare le sfide globali e promuovere la ripresa economica post-epidemica, ha concluso Shu. (XINHUA)