Cina: preparativi Ciie procedono senza difficoltà

(XINHUA) - PECHINO, 09 GIU - I preparativi per la quinta edizione della China International Import Expo (Ciie) procedono senza difficoltà. È quanto dichiarato oggi da Shu Jueting, portavoce del ministero del Commercio.

Per quanto riguarda le aziende espositrici, più di 250 società Fortune 500 e imprese leader hanno confermato la loro partecipazione all'expo, ha riferito Shu durante una conferenza stampa, aggiungendo che l'area convenzionata ha superato il 75% dell'area espositiva prevista.

La Ciie lancerà una piattaforma online per consentire ai Paesi partecipanti di promuovere le proprie industrie e le opportunità di commercio e investimento, ha dichiarato Shu.

Secondo il portavoce, il World Openness Report 2022 e il World Openness Index saranno pubblicati durante l'Hongqiao International Economic Forum, evento a margine della Ciie.

La quinta edizione dell'expo si terrà a Shanghai dal 5 al 10 novembre. (XINHUA)