Cina: per esame 'gaokao', 'qipao' è di buon auspicio

(XINHUA) - KUNMING, 09 GIU - Ieri, secondo giorno dell'esame cinese di ammissione all'università, noto anche come 'gaokao', una madre ha indossato un 'qipao', l'abito tradizionale cinese, caratterizzato da una sorprendente tonalità di verde, ed è uscita per augurare buona fortuna alla figlia.

Pioveva a Kunming, capoluogo della provincia sud-occidentale dello Yunnan, ma la donna è rimasta pazientemente ad attendere sotto l'ombrello fuori dalla sede d'esame, insieme a molti altri genitori.

La madre dell'esaminanda, il cui cognome è Wu, racconta di aver acquistato due 'qipao' la settimana prima: "Ieri ero vestita di rosso e oggi sono vestita di verde, per augurare a mia figlia buona fortuna per l'esame".

Secondo Li Rui, un venditore locale di questi abiti, nella cultura tradizionale cinese, il rosso è un segno di buon auspicio per la gioia, mentre il verde simboleggia "tutto il meglio".

Il 'qipao', caratterizzato da un colletto alto e da raffinati bottoni ricoperti di stoffa sul davanti, trae origine dagli abiti indossati dalle donne della dinastia Qing (1644-1911). Con l'influenza della cultura occidentale, all'inizio del XX secolo questo abito è stato oggetto di continui cambiamenti, diventando più attillato e aderente sul corpo, con spacchi laterali che si estendono fino alla coscia.

"Negli ultimi anni è diventato di moda indossare il 'qipao' prima del periodo degli esami. Facciamo pubblicità un po' di tempo prima e invogliamo i clienti ad acquistare", spiega Li Rui. Il termine 'qipao' inoltre, ha un suono simile alla frase cinese 'qikaidesheng', che significa vittoria. (SEGUE)