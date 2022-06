Cina: per esame 'gaokao', 'qipao' è di buon auspicio (2)

(XINHUA) - KUNMING, 09 GIU - L'esame annuale, meglio conosciuto come 'gaokao', ha visto quest'anno un record di 11,93 milioni di candidati iscritti. A parte un rinvio a Shanghai a causa del Covid-19, la prova ha preso il via martedì a livello nazionale.

Wu e molte altre mamme raccontano di aver indossato l'indumento classico cinese quando erano giovani, ma di indossarlo raramente al giorno d'oggi.

Secondo Li Fengmei, anche lei madre di uno studente che sta sostenendo l'esame, indossare questo abito tradizionale è un modo per fare gli auguri ai figli e trasmettere loro un senso di cerimonia legato all'esame.

Una madre, il cui cognome è Yan, spera di poter condividere il buon auspicio con il proprio figlio e di fargli un po' di compagnia: "Dato che il messaggio è positivo, è un buon motivo per indossarne uno", afferma.

Ma non sono solo le mamme a indossare il 'qipao'. Infatti, anche alcune insegnanti lo hanno sfoggiato per rallegrare i loro studenti.

Wang Chao, che ha terminato proprio ieri gli esami di tutte le materie, afferma che gli sforzi degli adulti sono apprezzati: "Il 'qipao' è una forma di abbigliamento tradizionale.

Indossarlo durante il giorno dell'esame è qualcosa di innovativo e ci fa sentire rilassati".

Ma Fansong, docente del dipartimento di lavoro sociale presso la Yunnan University, spiega che, sebbene i risultati finali di uno studente dipendano dall'impegno quotidiano a scuola e dal rendimento all'esame, è utile ricevere un po' di incoraggiamento: "In un certo senso, indossando il 'qipao' i genitori danno ai loro figli e a loro stessi un suggerimento psicologico positivo". (XINHUA)