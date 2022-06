Cina: orti urbani, idillio per i giovani nelle città

(XINHUA) - CANTON, 09 GIU - Sul balcone di 5 metri quadrati dell'appartamento di Zhong Liu c'è un mini-orto pieno di limoni, pomodori, melanzane, mirtilli e menta.

La giovane ha iniziato a condurre questo idilliaco stile di vita urbano nel 2020, quando i residenti sono stati obbligati a lavorare da casa a causa dell'epidemia di Covid-19.

"Ho coltivato l'aglio per la prima volta, perché non volevo buttarlo via. È germogliato e ha messo radici in soli sette o otto giorni. Mi ha aperto un mondo del tutto nuovo", racconta l'illustratrice che vive nella città di Shenzhen, una potenza economica nella provincia meridionale cinese del Guangdong.

Zhong non è sola. Un numero crescente di giovani residenti nelle aree urbane infatti ha scelto l'hobby di coltivare ortaggi sul proprio balcone, dato che il lavoro da casa ha cambiato la vita di molte persone nelle città di tutto il Paese.

Nel primo trimestre di quest'anno, le vendite di semi di ortaggi su Tmall, che fa parte di Taobao, sono aumentate vertiginosamente rispetto all'anno precedente e il numero di acquirenti è cresciuto di oltre il 100% per il terzo anno consecutivo, come si evince da un rapporto pubblicato dallo stesso Taobao, colosso cinese delle piattaforme di e-commerce.

Pechino, Shanghai e Hangzhou sono diventate le città con il maggior numero di acquirenti di semi in Cina.

Quest'anno Zhong ha iniziato a condividere il suo viaggio sulle piattaforme dei social media, e ora ha più di 100.000 follower. In una chat di gruppo composta da oltre 100 giovani dal 'pollice verde da balcone' provenienti da tutto il Paese, si condividono ogni giorno aggiornamenti sulla crescita degli ortaggi e si discute su quali piante siano più adatte per essere coltivate sul balcone e su come fertilizzare e impollinare le colture.

"L'orticoltura da balcone può essere una cura contro la vita frenetica dei giovani in città. Seminiamo e aspettiamo con ansia il raccolto, sperimentando la felicità di momenti idilliaci", spiega Zhong. (SEGUE)