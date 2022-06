Cina: orti urbani, idillio per i giovani nelle città (2)

(XINHUA) - CANTON, 09 GIU - Anche le amministrazioni cittadine e le organizzazioni sociali cinesi stanno cercando nuovi metodi per ricostruire il rapporto tra i residenti urbani e la natura attraverso gli orti.

Il governo municipale di Guangzhou ad esempio, capoluogo del Guangdong, ha lanciato lo scorso marzo un progetto di orti urbani, fornendo semi e attrezzi agricoli e riunendo esperti di agricoltura per rispondere online alle domande dei residenti locali, nel tentativo di incoraggiare anche i più piccoli a entrare in contatto con la natura attraverso la semina sui balconi di casa.

Secondo Li Xiangyang, ricercatore presso la Guangzhou Academy of Agricultural Sciences: "Nelle città, le persone hanno bisogno di andare d'accordo con la natura. Il processo di avvicinamento alla terra, ai semi e alle piante li guarirà dal punto di vista spirituale. Anche i rapporti tra genitori e figli possono essere rafforzati partecipando insieme alle attività. Il giardinaggio comunitario promuove inoltre la comunicazione tra le persone e rende i quartieri più armoniosi". (XINHUA)