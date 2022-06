Cina: cresce industria conciaria gennaio-aprile

(XINHUA) - PECHINO, 09 GIU - L'industria conciaria in Cina ha registrato un'espansione stabile nei primi quattro mesi dell'anno, come mostrano i dati del ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Secondo quest'ultimo infatti, i ricavi operativi complessivi dei principali produttori di calzature e prodotti in pelle, pelliccia, piume e affini hanno raggiunto i 350,69 miliardi di yuan (52,49 miliardi di dollari), con un aumento del 7,9% rispetto all'anno precedente.

Nel periodo compreso tra gennaio e aprile, queste aziende hanno registrato profitti totali per 16,43 miliardi di yuan, con un aumento dell'1,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Si considerano grandi imprese del settore quelle con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan.

Nei primi quattro mesi del 2022, in Cina gli investimenti nell'industria leggera, ovvero quella dedicata alla produzione di beni di consumo, hanno continuato ad aumentare, con una crescita di oltre il 20% in sei settori, tra cui quello dell'agricoltura e della lavorazione dei sottoprodotti, del cuoio e l'industria sportiva, come emerge dai dati del China National Light Industry Council. (XINHUA)