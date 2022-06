Cina: commercio estero riprende slancio a maggio

(XINHUA) - PECHINO, 09 GIU - Il commercio estero cinese ha ripreso slancio a maggio, mese in cui importazioni ed esportazioni totali sono aumentate del 9,6% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 3.450 miliardi di yuan, al di sopra dell'espansione dello 0,1% rilevata ad aprile, come hanno mostrano i dati ufficiali odierni della General Administration of Customs.

Stando a questi ultimi, nei primi cinque mesi del 2022, il volume del commercio estero del Paese è cresciuto dell'8,3% rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 16.040 miliardi di yuan e superando la crescita del 7,9% registrata nel periodo gennaio-aprile.

In termini di dollari, il commercio estero totale nel periodo di cinque mesi è stato di 2.510 miliardi, con un incremento del 10,3% rispetto all'anno precedente. (XINHUA)