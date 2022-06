Pechino documenta 17 nuove specie di flora e fauna

(XINHUA) - PECHINO, 08 GIU - Pechino, una delle metropoli più ricche di biodiversità al mondo, ha registrato 17 nuove specie l'anno scorso. Lo hanno reso noto oggi le autorità locali.

Le nuove specie documentate includono tre tipi di muschi, una pianta vascolare, tre specie di insetti e dieci tipi di macrofunghi, secondo l'ufficio municipale per l'ecologia e l'ambiente.

L'anno scorso sono state registrate a Pechino un totale di 3.702 specie, mentre tra il 2020 e il 2021 ne sono state individuate 6.283 nella capitale, secondo Cao Zhiping, funzionario dell'ufficio.

In termini di ecosistemi da cui dipendono le varie specie, nel 2021 sono stati registrati a Pechino 65 ecosistemi naturali e seminaturali, tra cui foreste, macchie di arbusti, prati, campi e pascoli, zone umide.

Dal 2020 la capitale cinese ha avviato un'indagine di base sulla biodiversità per migliorarne la protezione. Quest'anno ha anche formulato un piano d'azione per la protezione ecologica.

(XINHUA)