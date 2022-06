Grecia: Cina torna a esposizione marittima Posidonia

(XINHUA) - ATENE, 08 GIU - Il futuro della cooperazione sino-greca nel settore dei trasporti marittimi è roseo, nonostante le varie incertezze come quella costituta dalla pandemia di Covid-19. È quanto ritiene Theodore Vokos, direttore generale di Posidonia Exhibitions S.A., che organizza l'evento marittimo Posidonia International Shipping Exhibition.

Secondo quanto dichiarato ieri da quest'ultimo ai microfoni di Xinhua, "la Cina è stata un grande investitore in Grecia negli ultimi anni" e Grecia e Cina hanno una buona amicizia e relazioni di lunga data mentre la cooperazione tra i due Paesi non può che crescere ulteriormente.

Vokos ha aggiunto: "I greci continueranno a investire in nuove navi e a costruirle in Cina. I cantieri cinesi stanno migliorando e perfezionando la loro tecnologia, quindi ritengo che il futuro sia roseo".

L'esposizione biennale 'Posidonia', della durata di una settimana, è stata inaugurata nella serata di lunedì dal Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis, dopo una pausa di quattro anni dovuta alla pandemia di Covid-19.

Per gli organizzatori, si tratta del più grande evento nei 54 anni di storia dell'evento fieristico, con un totale di 1.948 espositori provenienti da 88 Paesi e regioni a esporre i propri prodotti e servizi.

"Nonostante i pronostici, siamo molto felici di dare il bentornato alla partecipazione cinese. Sono quasi tutti 'a bordo' e sono più forti che mai nel mettere in mostra le loro tecnologie e prodotti davanti al mondo e rinnovando la loro amicizia con la comunità armatoriale greca", ha continuato Vokos.

All'evento hanno partecipato circa 130 aziende cinesi, dai piccoli produttori ai principali cantieri navali. (XINHUA)