Covid: a Pechino zero contagi locali

(XINHUA) - PECHINO, 08 GIU - Secondo le autorità locali, a Pechino non sono stati individuati nuovi casi di Covid-19 a trasmissione locale nelle prime 15 ore di oggi.

Ieri la capitale cinese ha segnalato sette contagi di Covid-19 a trasmissione locale, come ha dichiarato Pang Xinghuo, vicecapo del centro municipale di prevenzione e controllo delle malattie di Pechino, durante una conferenza stampa che si è tenuta oggi.

I casi sono stati riscontrati in tre distretti di Pechino, tre a Changping, due a Fengtai e due a Haidian, ha affermato Pang, aggiungendo che tutti i nuovi pazienti erano tra quelli in quarantena per osservazione.

La città non ha riportato nuove infezioni dovute alla trasmissione comunitaria per cinque giorni consecutivi, ha precisato Xu Hejian, portavoce del governo municipale di Pechino.

Nel distretto di Fengtai non sono stati individuati nuovi contagi locali attraverso lo screening nella comunità per sette giorni e il distretto attuerà le normali misure di controllo dell'epidemia a partire da domani, ha affermato Bo Lan, vicecapo del distretto di Fengtai.

I trasporti pubblici riprenderanno a funzionare normalmente.

A eccezione delle comunità chiuse, i cittadini del distretto potranno tornare al proprio posto di lavoro, ha riferito Bo.

Alle 15.00 di oggi, Pang ha aggiunto che a Pechino sono state registrate 1.831 infezioni locali dovute al Covid-19 dal 22 aprile.

Al momento in città sono presenti tre aree a medio rischio per Covid-19. (XINHUA)