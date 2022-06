Cina: vendite di autovetture in calo a maggio

(XINHUA) - PECHINO, 08 GIU - Le vendite al dettaglio di autovetture in Cina sono diminuite del 17% a maggio su base annua, con un tasso inferiore di 17 punti percentuali rispetto al mese precedente. Lo ha dichiarato oggi la China Passenger Car Association.

A maggio sono stati venduti oltre 1,35 milioni di veicoli passeggeri con un aumento del 30% su base mensile, secondo un calcolo preliminare dell'associazione di settore.

L'associazione automobilistica ha dichiarato che il mercato automobilistico cinese si sta preparando alla ripresa, man mano che gli effetti del Covid-19 si esauriscono e gli incentivi politici entrano in vigore.

Con il provvedimento più recente, la Cina ha deciso di dimezzare la tassa di acquisto per le autovetture dal costo inferiore a 300.000 yuan (circa 45.022 dollari) e con motore di cilindrata inferiore a 2 litri acquistate tra il 1° giugno e il 31 dicembre di quest'anno.

La tassa, che in precedenza ammontava al 10% del prezzo di listino di un veicolo, è stata ora ridotta al 5%. (XINHUA)