Cina: scende inquinamento, meno depuratori aria

(XINHUA) - PECHINO, 08 GIU - I depuratori d'aria, un tempo indispensabili per molti residenti delle aree urbane della Cina, negli ultimi anni sono gradualmente passati di moda. Tale cambiamento è dovuto al miglioramento della qualità dell'aria grazie ad efficaci misure di protezione ambientale.

Un cittadino di Pechino, di nome Cao, si è trovato, dopo aver traslocato, alle prese con un dilemma: infatti non sapeva cosa fare dei due depuratori d'aria acquistati diversi anni fa.

Attualmente, questi, giacciono inutilizzati in un angolo di casa sua.

Diversi anni fa, i purificatori d'aria si erano guadagnati una certa popolarità nel mercato cinese, diventando addirittura un bene necessario in molte case.

"La popolarità dei purificatori è strettamente legata al frequente smog e alla scarsa qualità dell'aria", spiega Cheng Baoping, responsabile delle vendite per Yadu Technology Group Co., Ltd.

Quest'ultimo ricorda che circa 20 anni fa i purificatori d'aria non erano affatto popolari e che, al fine di promuoverne le vendite, l'azienda consentiva ai clienti di provarli gratuitamente, una strategia di marketing che si è rivelata di scarso successo.

Negli anni 2010 tuttavia, le vendite di tali macchinari hanno iniziato ad aumentare all'unisono con le preoccupazioni per la qualità dell'aria, dato che in alcuni luoghi l'inquinamento atmosferico era peggiorato.

Così, a partire dal 2013, l'industria cinese dei purificatori d'aria ha iniziato ad aumentare, raggiungendo un picco nel 2017 con 7,25 milioni di macchinari venduti e vendite annuali per un totale di 16,2 miliardi di yuan (circa 2,4 miliardi di dollari), come evidenziato da un rapporto di settore pubblicato dall'istituto di ricerca industriale Zhongshang con sede a Shenzhen.

Il settore, secondo il rapporto, ha poi iniziato una fase di declino e la portata delle vendite nel 2021 si è ridotta a 6,5 miliardi di yuan, mentre le spedizioni annuali erano pari ad appena la metà di quelle del 2017.

Nel 2018, la Cina ha lanciato una campagna contro l'inquinamento e ha fissato obiettivi specifici per il 2020, raggiungendoli in anticipo entro la fine di tale anno. (SEGUE)