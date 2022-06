Cina: scende inquinamento, meno depuratori aria (2)

(XINHUA) - PECHINO, 08 GIU - Nel 2021 poi l'ambiente ha continuato a migliorare. Lo scorso anno infatti, la percentuale di giorni con una buona qualità dell'aria è stata dell'87,5% nelle città a livello di prefettura o superiore, con un aumento di 0,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente, come mostra un rapporto ufficiale.

Stando a quest'ultimo, la concentrazione media di particelle Pm2,5 nocive nell'aria è stata di 30 microgrammi per metro cubo, in calo del 9,1% rispetto all'anno precedente.

Entro il 2025, le emissioni di anidride carbonica per unità di Pil del Paese saranno ridotte del 18% rispetto al livello del 2020, come si evince da una circolare pubblicata congiuntamente nel 2021 dal Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e dal Consiglio di Stato.

Secondo quanto si legge nella nota, nelle città a livello di prefettura o superiore, l'intensità del Pm2,5 diminuirà del 10% e, durante il periodo, la percentuale di giorni con una buona qualità dell'aria raggiungerà l'87,5%.

Il miglioramento della qualità dell'aria ha anche costretto i produttori di purificatori d'aria ad ottimizzare le funzionalità delle loro macchine: "In futuro, l'industria dei purificatori dovrebbe soddisfare la domanda dei consumatori in termini di salute e di ecologia ", afferma Cheng. (XINHUA)