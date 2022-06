Cina: pesca 'green' per proteggere il mare

(XINHUA) - HAIKOU, 08 GIU - Zeng Guangneng, un allevatore di pesci di Wenchang, una città della provincia insulare di Hainan nel sud della Cina, ha vissuto diversi cambiamenti importanti nel corso della sua vita. Suo nonno pescava in mare, suo padre allevava i pesci vicino alla riva e ora lui ha trasferito le vasche con questi animali in un edificio.

In una nuova struttura dimostrativa a due piani del Fengjiawan Modern Fishery Industrial Park di Wenchang, Zeng controlla attentamente la crescita degli avannotti nelle vasche di acquacoltura.

Facendo parte di uno dei primi gruppi di allevatori ittici del parco, Zeng si è trasferito qui nel maggio dello scorso anno e ha beneficiato del metodo moderno di allevamento dei pesci.

L'edificio adotta modalità di allevamento a più piani per aumentare lo spazio per le vasche. Durante il primo periodo di prova di tre anni, il parco ha anche esentato questi allevatori dalle tasse, compresi i costi di affitto e di approvvigionamento idrico.

Da aprile a maggio di quest'anno, Zeng ha venduto oltre 250.000 avannotti di pesce di alta qualità, con un guadagno totale di circa 1,5 milioni di yuan (circa 225.000 dollari).

"Rispetto alla tradizionale modalità di allevamento in serra, qui la temperatura e la luce sono controllate. È anche più facile monitorare le malattie e l'ambiente è favorevole alla coltivazione di varietà di avannotti di alta qualità", ha dichiarato l'allevatore.

Alla fine degli anni '80, la baia di Fengjiawan era un famoso centro per i vivai di gamberi in Cina. Tuttavia, una coltura ittica estensiva a lungo termine, che comportava lo scarico incontrollato delle acque di scarico, aveva causato l'inquinamento della spiaggia.

Nel 2016 quasi 1.000 famiglie di acquacoltori vivevano lungo la costa della baia di Fengjiawan, dove le fitte condutture e i diffusi bacini di pesca sembravano cicatrici viste dal cielo.

L'anno scorso, il governo locale ha trasferito 195 famiglie di acquacoltori nella baia di Fengjiawan per ripristinare l'ambiente. Nella zona sgomberata sono state piantate delle mangrovie.

Nel 2020 il governo locale ha iniziato a costruire il moderno parco industriale dedicato alla pesca nell'area della baia di Fengjiawan, ha esplorato il modello di allevamento su più livelli e ha promosso la trasformazione verde dell'industria ittica. (SEGUE)