Cina: pesca 'green' per proteggere il mare (2)

(XINHUA) - HAIKOU, 08 GIU - Liu Wenlong, funzionario del parco, ha affermato che per risolvere il problema dell'inquinamento il parco raccoglie le acque di scarico dell'acquacoltura e le tratta con tecnologie moderne, per poi scaricarle quando hanno raggiunto gli standard richiesti in seguito al trattamento. Questo significa che tali acque non inquineranno il mare.

Finora otto famiglie di agricoltori, tra cui quella di Zeng, si sono trasferite nel parco, che copre quasi 467 ettari.

"La mia famiglia vive qui da generazioni. Un tempo l'acquacoltura andava bene, ma negli ultimi cinque o sei anni il numero di aziende agricole è aumentato notevolmente. La qualità dell'acqua è diventata scarsa a causa della necessità di risorse idriche e di drenaggio. Quindi è difficile avere successo", ha spiegato Zeng, aggiungendo che il governo ha centralizzato il prelievo e il drenaggio dell'acqua nel parco per risolvere il problema.

Secondo l'allevatore, un tempo i pesci venivano allevati in serre di plastica in riva al mare e un tifone poteva spazzare via tutto quello che avevano guadagnato. "Le condizioni qui sono buone e i tifoni avranno un impatto minimo sull'edificio", ha commentato Zeng, sottolineando che le novità hanno mitigato i rischi e hanno contribuito ad aumentare la produzione.

Il parco ha attirato anche 14 imprese di allevamento e due istituti di ricerca.

Grazie all'eccellente qualità dell'acqua della baia di Fengjiawan e alle strutture di protezione ambientale di alto livello del nuovo parco, la Bohai Aquatic Breeding (Hainan) Co.

Ltd. intende costruire una base di allevamento acquatico di 6,4 ettari con un investimento totale di 150 milioni di yuan.

"L'ambiente e le condizioni di allevamento sono diventati controllabili nel parco. I tassi di sopravvivenza e la qualità dei vivai di gamberi sono migliorati significativamente rispetto alla modalità di allevamento tradizionale", ha osservato Hu Zhongjie, direttore amministrativo di Bohai Aquatic Breeding (Hainan) Co. Ltd.

Quest'ultimo ha aggiunto che la produzione annuale di gamberi raggiungerà le 200.000 coppie, con un valore stimato di 228 milioni di yuan al completamento dell'intero progetto.

Il centro diventerà gradualmente un parco industriale nazionale ad alta tecnologia, favorendo la trasformazione e il miglioramento della pesca di Hainan, come ha dichiarato Liu, funzionario del parco. (XINHUA).