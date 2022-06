Cina: misure mirate per crescita commercio estero

(XINHUA) - PECHINO, 08 GIU - Davanti agli emergenti fattori di disturbo esterni e interni, la Cina ha adottato una serie di misure mirate per sostenere la crescita del settore del commercio estero.

Nel tentativo di aiutare le imprese di questo campo a superare le difficoltà il Consiglio di Stato, il gabinetto cinese, ha emanato il mese scorso alcune linee guida per migliorare i servizi e fornire maggiore sostegno finanziario e fiscale alle imprese.

Per aggiungere ulteriore stabilità al settore, 27 dipartimenti governativi, tra cui il massimo pianificatore economico cinese, il ministero del Commercio e la banca centrale, hanno varato politiche pertinenti, che si concentrano principalmente sulla semplificazione della logistica del commercio estero, sul rafforzamento del sostegno finanziario alle imprese di questo campo, così come sulla stabilizzazione delle catene industriali e di approvvigionamento del commercio estero.

Queste misure puntano a dare sicurezza alle entità del mercato, a stabilizzare i loro ordini, i loro mercati e a proteggere la loro fiducia, come ha dichiarato oggi il viceministro del Commercio Wang Shouwen nel corso di una conferenza stampa.

Nei primi quattro mesi, le esportazioni e le importazioni totali della Cina sono aumentate del 7,9% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 12.580 miliardi yuan (circa 1.890 miliardi di dollari). In termini di dollari, il tasso di crescita ha raggiunto il 10,1% su base annua.

La crescita è avvenuta partendo dalla base di confronto elevata dell'anno scorso e il commercio estero del Paese asiatico mantiene solide condizioni per un ulteriore balzo in avanti, ha affermato Wang, tuttavia avvertendo che le imprese del commercio estero continuano ad affrontare sfide come i problemi logistici e l'impennata dei prezzi delle materie prime.

Esistono ancora incertezze per il settore del commercio estero, poiché la ripresa economica globale rimane fragile e la crescita della domanda continua a essere lenta, ha precisato il viceministro, aggiungendo che l'aumento dell'inflazione globale ridurrà la spesa dei consumatori per i beni stranieri.

Per quanto riguarda gli aiuti finanziari la People's Bank of China ha continuamente abbassato i costi di finanziamento per l'economia reale e ha fornito aiuti mirati alle imprese del commercio estero, secondo quanto reso noto da Zhou Yu, funzionario della banca, durante la conferenza stampa. (SEGUE)