Cina: misure mirate per crescita commercio estero (2)

(XINHUA) - PECHINO, 08 GIU - Dalla fine dello scorso anno, la Cina ha tagliato il prime rate dei prestiti a un anno e a più di cinque anni, il tasso di prestito di riferimento basato sul mercato, rispettivamente di 15 punti base e di 20 punti base, contribuendo così a ridurre i costi di finanziamento, ha osservato Zhou.

La Cina ha anche rafforzato i servizi di assicurazione del credito all'esportazione per le imprese del commercio estero, allo scopo di aiutarle a prevenire meglio i rischi, ha commentato Li Xingqian, funzionario del ministero del Commercio.

Alla fine di maggio, la China Export and Credit Insurance Corporation (Sinosure), l'unica compagnia assicurativa del Paese asiatico specializzata nell'assicurazione dei crediti all'esportazione, ha fornito servizi assicurativi a circa 149.000 imprese commerciali estere, il 7,5% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ha dichiarato Li.

Nella prossima fase, il ministero del Commercio collaborerà con altri dipartimenti per rafforzare ulteriormente i servizi di assicurazione del credito all'esportazione per le società del commercio estero, in particolare per le medie e piccole imprese, ha affermato il funzionario del ministero del Commercio.

Per aiutare le compagnie del commercio estero ad assicurarsi gli ordini, la Cina organizzerà fiere online e sosterrà lo sviluppo di nuovi modelli commerciali, tra cui il commercio elettronico transfrontaliero, ha concluso Wang. (XINHUA)