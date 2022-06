Cina: liberati 20 mln di pesci nel lago Poyang

(XINHUA) - NANCHANG, 08 GIU - Lunedì scorso sono stati liberati 20 milioni di piccoli pesci nel lago Poyang per ripristinare ulteriormente la biodiversità del più grande lago d'acqua dolce della Cina, situato nella provincia orientale dello Jiangxi.

Circa 6,5 milioni di esemplari, tra cui muggini, pesci mandarino e granchi di fiume, sono stati liberati da una banchina della città di Shangrao, nella contea di Yugan. Gli altri 13,5 milioni sono stati liberati contemporaneamente in altre aree del lago Poyang.

"Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla protezione della vita acquatica e di contribuire a rendere l'ambiente dello Jiangxi meraviglioso", ha dichiarato Lin Feng, vice direttore del Dipartimento per l'agricoltura e gli affari rurali della città di Shangrao.

"Abbiamo attribuito grande importanza al recupero della biodiversità. Ad esempio, abbiamo liberato i muggini, che sono sotto protezione nazionale, e il pesce mandarino, una specie economicamente importante. Abbiamo anche liberato benthos come lumache e conchiglie per accelerare il ripristino dell'ecosistema bentonico", ha dichiarato Zhan Shupin, funzionario del Dipartimento per l'agricoltura e gli affari rurali della provincia dello Jiangxi.

Per preservare ulteriormente la biodiversità del fiume Azzurro, all'inizio del 2020 la Cina ha avviato una moratoria decennale sulla pesca in 332 aree di conservazione all'interno del bacino idrico. Il divieto è stato poi esteso a tutti i corsi d'acqua naturali del fiume e dei suoi principali affluenti.

In quanto principale affluente del fiume Azzurro, il lago Poyang ha registrato una rapida ripresa della vita acquatica dall'entrata in vigore del divieto di pesca, ha dichiarato Zhan.

(XINHUA)