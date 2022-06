Cina: deflusso netto ordini esteri gestibile

(XINHUA) - PECHINO, 08 GIU - L'entità del deflusso netto degli ordini del commercio estero cinese è gestibile e il suo impatto è limitato. Lo ha dichiarato oggi il ministero del Commercio.

Dall'inizio di quest'anno, parte degli ordini del commercio estero che erano tornati in Cina l'anno scorso sono di nuovo in uscita, grazie alla graduale ripresa della produzione nei Paesi vicini, come ha affermato Li Xingqian, funzionario del Ministero, nel corso di una conferenza stampa, dicendo "l'impatto del deflusso netto degli ordini rientrati è generalmente controllabile".

"La delocalizzazione di alcune industrie è in linea con le leggi economiche", ha commentato Li, aggiungendo che la Cina è stata il più grande esportatore di beni al mondo per 13 anni consecutivi e che la struttura dei fattori sta cambiando con il continuo miglioramento delle industrie nazionali.

Il portavoce ha sottolineato che la posizione della Cina nel modello industriale globale e nella catena di approvvigionamento è "ancora consolidata", citando il sistema industriale completo del Paese asiatico e i vantaggi in termini di infrastrutture, capacità di supporto industriale e talenti.

Nei primi quattro mesi di quest'anno gli investimenti stranieri in Cina, in termini di utilizzo effettivo, sono aumentati del 26% rispetto all'anno precedente, mentre quelli nell'industria manifatturiera hanno registrato un'impennata del 65%, secondo i dati ufficiali.

Per aiutare le imprese del commercio estero ad assicurarsi gli ordini e a sfruttare i mercati, la nazione asiatica promuoverà ulteriormente l'attuazione delle politiche, faciliterà i servizi alle aziende per risolvere i loro problemi di logistica e di acquisizione degli ordini, oltre a ottimizzare il layout industriale.

La Cina proseguirà con un'apertura ad alto livello per garantire che il Paese rimanga una destinazione popolare per gli investimenti esteri globali, ha concluso Li. (XINHUA)