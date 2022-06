Cina: aumentano investimenti in azioni di classe A

(XINHUA) - SHANGHAI, 08 GIU - I capitali esteri stanno acquistando più azioni di classe A denominate in yuan in Cina, grazie alla rinnovata fiducia degli investitori, stimolata da una serie di misure di sostegno presentate di recente per stabilizzare l'economia, mentre la ricomparsa del Covid-19 si sta attenuando.

Tra i recenti rimbalzi del mercato, le borse cinesi di Shanghai e Shenzhen hanno registrato flussi in entrata netti di fondi attraverso il 'northbound trading', ovvero il denaro investito tramite Hong Kong attraverso i programmi di Stock Connect, per sette giorni di trading consecutivi fino a ieri.

All'inizio del 2022, la Cina ha assistito a sporadici focolai di Covid-19 in diverse parti del Paese, il più grave dei quali ha colpito l'hub economico e finanziario di Shanghai a partire da marzo. Molti investitori hanno iniziato a temere che la ripresa economica cinese potesse subire forti contraccolpi e queste preoccupazioni hanno portato a un calo della loro fiducia.

Nel solo mese di marzo, l'indice di riferimento Shanghai Composite è sceso di oltre il 6%, mentre quello Shenzhen Component ha perso quasi il 10%.

I flussi netti in uscita di fondi attraverso il 'northbound trading' sono stati pari a 45 miliardi di yuan (circa 6,8 miliardi di dollari) nel mese di marzo, il terzo più grande flusso in uscita netto mensile dal lancio dei programmi di Stock Connect tra Hong Kong e la Cina continentale.

Di fronte alla ricomparsa dell'epidemia, i governi cinesi a vari livelli hanno varato una serie di misure di stimolo per ridurre gli effetti negativi sull'economia.

Il 31 maggio, il Consiglio di Stato ha presentato un pacchetto di provvedimenti politici per stabilizzare ulteriormente l'economia e coordinare meglio il controllo dell'epidemia e lo sviluppo economico.

Tale pacchetto comprende 33 misure che riguardano le politiche fiscali e finanziarie, oltre a quelle per gli investimenti, i consumi, la sicurezza alimentare ed energetica, i mezzi di sussistenza delle persone, le catene industriali e di approvvigionamento. (SEGUE)