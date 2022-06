Cina: aumentano investimenti in azioni di classe A (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 08 GIU - Dal 1° giugno, Shanghai è tornata in gran parte a produrre e alla vita normale dopo due mesi di chiusura allo scopo di contenere il focolaio di Covid-19.

La fiducia degli investitori è stata rafforzata dalle misure mirate a sostegno dell'economia e i mercati azionari cinesi hanno recuperato il terreno perduto nell'ultimo mese.

L'indice Composite di Shanghai ha chiuso ieri a 3.241,76 punti, recuperando oltre il 13% dal minimo intraday toccato quest'anno il 27 aprile.

I fondi northbound hanno registrato flussi in ingresso netti anche in aprile e maggio e hanno continuato a incrementare le partecipazioni in azioni di classe A. Il flusso in ingresso netto cumulativo nei quattro giorni di negoziazione fino a ieri è stato pari a 20,3 miliardi di yuan, 1,28 volte l'importo totale di maggio.

Provvedimenti di stimolo più dettagliati e incisivi aiuteranno la Cina a stabilizzare l'economia e a rafforzare la fiducia degli investitori, come ha dichiarato Kinger Lau, Chief China Strategist di Goldman Sachs Research.

I segnali politici, gli attuali livelli di valutazione e le continue riforme del mercato dei capitali sono i tre fattori principali alla base del recente rimbalzo delle azioni di classe A, ha osservato Lau.

Wang Tao, economista di UBS, ha affermato che le mosse della Cina per coordinare il controllo delle epidemie con lo sviluppo sociale ed economico hanno agito da stabilizzatore per il mondo, in particolare per i mercati emergenti.

Secondo una recente nota di ricerca di UBS, la valutazione del mercato delle azioni di classe A potrebbe aver toccato il fondo, dato il forte sostegno politico garantito dal governo da maggio e le condizioni di liquidità relativamente allentate.

Diverse istituzioni rinomate hanno recentemente espresso ottimismo sulle prospettive a medio e lungo termine in merito al mercato azionario cinese.

Il mercato delle azioni di classe A è ancora attraente per gli investitori globali nel lungo termine, considerando la ripresa economica grazie al sostegno delle politiche e il contemporaneo attenuarsi dell'epidemia, nonché la stabilizzazione del tasso di cambio del Renminbi e le valutazioni relativamente basse rispetto ai mercati esteri, secondo quanto affermato dagli analisti di Citibank. (XINHUA)