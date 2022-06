China Development Bank eroga 30,6 mld yuan prestiti

(XINHUA) - PECHINO, 08 GIU - La China Development Bank (Cdb), una delle banche politiche del Paese, ha erogato 30,6 miliardi di yuan (circa 4,59 miliardi di dollari) in prestiti nei primi cinque mesi al fine di sostenere il settore agricolo del Paese.

I prestiti sono stati destinati alla costruzione di infrastrutture agricole, all'industria delle sementi e alle industrie rurali.

Nella fase successiva, la banca si è impegnata a sfruttare al meglio i servizi e i prodotti finanziari per garantire la sicurezza dei cereali e l'approvvigionamento dei principali prodotti agricoli in Cina.

Fondata nel 1994, la Cdb è stata concepita per fornire finanziamenti ai principali progetti nazionali e alle strategie di sviluppo. (XINHUA)