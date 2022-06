Aiib emette 1,5 mld di yuan di Panda Bond in Cina

(XINHUA) - PECHINO, 08 GIU - La Asian Infrastructure Investment Bank (Aiib) ha emesso 1,5 miliardi di yuan (circa 225,11 milioni di dollari) di Panda Bond sul mercato interbancario cinese.

Si tratta delle prime obbligazioni per lo sviluppo sostenibile emesse da un'istituzione internazionale in Cina. La National Association of Financial Market Institutional Investors ha approvato il lancio di obbligazioni per lo sviluppo sostenibile nel 2021.

L'emissione ha una scadenza di tre anni con un tasso cedolare del 2,4% e mira a raccogliere fondi per sostenere la costruzione di infrastrutture per lo sviluppo sostenibile.

L'Aiib ha lanciato il primo lotto di Panda Bond nel 2020, raccogliendo 3 miliardi di yuan.

Secondo gli analisti, in un contesto di scarsa liquidità e di aumento dei costi di finanziamento sui mercati globali, l'emissione di Panda Bond a un tasso relativamente basso dimostra il riconoscimento da parte degli investitori del mercato del rating internazionale 'AAA' dell'Aiib, della sua solida situazione finanziaria e degli elevati standard operativi e gestionali.

I Panda Bond sono obbligazioni denominate in yuan vendute in Cina da emittenti esteri. (XINHUA)