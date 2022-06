La provincia del Qinghai,la torre d'acqua della Cina

(XINHUA) - XINING, 07 GIU - In qualità di guardiano ecologico presso il Parco Nazionale di Sanjiangyuan, nella Cina nord-occidentale, il 49enne Wenshol ha assistito a una drastica trasformazione dell'ambiente locale nel corso degli anni.

"In passato era ventoso e sabbioso, ma ora c'è molta pioggia e possiamo vedere più animali selvatici, l'erba è più alta e l'ambiente è migliorato", ha dichiarato Wenshol, nato in una famiglia di pastori locali. Sia il suo smartphone che la sua macchina fotografica contengono un catalogo di immagini di specie rare di animali, come i leopardi delle nevi e i cervi a labbra bianche, scattate nel corso della sua carriera.

Sanjiangyuan, che significa 'sorgente dei tre fiumi', ospita le sorgenti dei fiumi Yangtze, Giallo e Lancang. L'area fornisce al corso inferiore di questi grandi fiumi più di 60 miliardi di metri cubi d'acqua all'anno. Terra di Sanjiangyuan, la provincia del Qinghai è stata soprannominata 'la torre d'acqua della Cina'. (SEGUE)