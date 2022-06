La provincia del Qinghai,la torre d'acqua della Cina

(XINHUA) - XINING, 07 GIU - In qualità di guardiano ecologico presso il Parco Nazionale di Sanjiangyuan, nella Cina nord-occidentale, il 49enne Wenshol ha assistito a una drastica trasformazione dell'ambiente locale nel corso degli anni.

"In passato era ventoso e sabbioso, ma ora c'è molta pioggia e possiamo vedere più animali selvatici, l'erba è più alta e l'ambiente è migliorato", ha dichiarato Wenshol, nato in una famiglia di pastori locali. Sia il suo smartphone che la sua macchina fotografica contengono un catalogo di immagini di specie rare di animali, come i leopardi delle nevi e i cervi a labbra bianche, scattate nel corso della sua carriera.

Sanjiangyuan, che significa 'sorgente dei tre fiumi', ospita le sorgenti dei fiumi Yangtze, Giallo e Lancang. L'area fornisce al corso inferiore di questi grandi fiumi più di 60 miliardi di metri cubi d'acqua all'anno. Terra di Sanjiangyuan, la provincia del Qinghai è stata soprannominata 'la torre d'acqua della Cina'.

Secondo un resoconto sulle condizioni ambientali del Qinghai nel 2021, pubblicato di recente dall'ufficio provinciale per l'ecologia e l'ambiente, la qualità dell'acqua dei corsi principali dei fiumi Yangtze, Giallo e Lancang nel Qinghai era eccellente e la situazione ecologica e ambientale generale della provincia era stabile.

Le statistiche mostrano che la qualità dell'acqua di questi tre fiumi all'interno della provincia è stata valutata eccellente per 14 anni consecutivi, dal 2007.

L'area di Sanjiangyuan in passato è stata testimone di un degrado ecologico su larga scala causato dei cambiamenti naturali e delle attività umane. Le sorgenti del Fiume Giallo sono state interrotte e molte delle praterie su cui i pastori facevano affidamento per il loro sostentamento sono diventate aride.

A partire dal 2005, la Cina ha avviato un importante progetto ecologico per proteggere e ripristinare l'ambiente a Sanjiangyuan. Nel 2016, il Paese ha avviato il progetto del Parco nazionale e grazie alle misure di protezione, l'ambiente ecologico dell'area è migliorato costantemente.

Le lontre eurasiatiche, spesso utilizzate per valutare la qualità di un ecosistema fluviale, sono state spesso avvistate nell'area negli ultimi anni.

"La presenza delle lontre dimostra che l'area è diventata un habitat sicuro e sano con un sistema fluviale ben sviluppato, il che indica una buona qualità dell'acqua nella zona", ha dichiarato Zhao Xiang, direttore del Shan Shui Conservation Center. Il centro ha scattato molte immagini di lontre con le fotocamere a infrarossi installate lungo il fiume Batang, nella prefettura autonoma tibetana di Yushu, nel Qinghai.

Nel 2021, la provincia ha realizzato progetti di ripristino ecologico delle acque e di miglioramento dell'ambiente idrico nei bacini del fiume Yangtze, del fiume Giallo e del lago Qinghai.

"La provincia dà priorità alla protezione del Sanjiangyuan nel quadro dei suoi sforzi per promuovere il progresso ecologico", ha dichiarato il capo dell'Ufficio provinciale per l'ecologia e l'ambiente Tang Wanfeng, aggiungendo che la provincia è determinata a garantire il flusso continuo di abbondante acqua chiara dalla 'torre d'acqua' del Paese.

