La provincia del Qinghai,la torre d'acqua della Cina (3)

XINING, 07 GIU - Le lontre eurasiatiche, spesso utilizzate per valutare la qualità di un ecosistema fluviale, sono state spesso avvistate nell'area negli ultimi anni.

"La presenza delle lontre dimostra che l'area è diventata un habitat sicuro e sano con un sistema fluviale ben sviluppato, il che indica una buona qualità dell'acqua nella zona", ha dichiarato Zhao Xiang, direttore del Shan Shui Conservation Center. Il centro ha scattato molte immagini di lontre con le fotocamere a infrarossi installate lungo il fiume Batang, nella prefettura autonoma tibetana di Yushu, nel Qinghai.

Nel 2021, la provincia ha realizzato progetti di ripristino ecologico delle acque e di miglioramento dell'ambiente idrico nei bacini del fiume Yangtze, del fiume Giallo e del lago Qinghai.

"La provincia dà priorità alla protezione del Sanjiangyuan nel quadro dei suoi sforzi per promuovere il progresso ecologico", ha dichiarato il capo dell'Ufficio provinciale per l'ecologia e l'ambiente Tang Wanfeng, aggiungendo che la provincia è determinata a garantire il flusso continuo di abbondante acqua chiara dalla 'torre d'acqua' del Paese.

