La provincia del Qinghai,la torre d'acqua della Cina (2)

(XINHUA) - XINING, 07 GIU - Secondo un resoconto sulle condizioni ambientali del Qinghai nel 2021, pubblicato di recente dall'ufficio provinciale per l'ecologia e l'ambiente, la qualità dell'acqua dei corsi principali dei fiumi Yangtze, Giallo e Lancang nel Qinghai era eccellente e la situazione ecologica e ambientale generale della provincia era stabile.

Le statistiche mostrano che la qualità dell'acqua di questi tre fiumi all'interno della provincia è stata valutata eccellente per 14 anni consecutivi, dal 2007.

L'area di Sanjiangyuan in passato è stata testimone di un degrado ecologico su larga scala causato dei cambiamenti naturali e delle attività umane. Le sorgenti del Fiume Giallo sono state interrotte e molte delle praterie su cui i pastori facevano affidamento per il loro sostentamento sono diventate aride.

A partire dal 2005, la Cina ha avviato un importante progetto ecologico per proteggere e ripristinare l'ambiente a Sanjiangyuan. Nel 2016, il Paese ha avviato il progetto del Parco nazionale e grazie alle misure di protezione, l'ambiente ecologico dell'area è migliorato costantemente. (SEGUE)