La Cina prima al mondo per brevetti standard 5G

(XINHUA) - PECHINO, 07 GIU - La Cina possiede quasi il 40% dei brevetti standard essenziali per la tecnologia 5G, rimanendo in cima alla classifica mondiale. A rivelarlo è un nuovo rapporto della National Intellectual Property Administration cinese.

Al momento nel mondo sono stati dichiarati più di 210.000 brevetti standard essenziali per il 5G, che coinvolgono quasi 47.000 famiglie di brevetti. Nello studio si legge che la Cina ha dichiarato 18.728 famiglie di brevetti, pari al 39,9% del totale mondiale, seguita dagli Stati Uniti con il 34,6% e dalla Repubblica di Corea con il 9,2%.

Una famiglia di brevetti è un insieme di domande di brevetto che coprono lo stesso contenuto tecnico o simile.

L'azienda tecnologica cinese Huawei ha dichiarato 6.583 famiglie di brevetti, pari al 14% e si trova in testa nella speciale classifica dei richiedenti globali.

Il rapporto ha anche evidenziato che tra i primi 15 richiedenti di brevetti al mondo, sette sono aziende cinesi, mentre due ciascuna provengono da Stati Uniti, Giappone, Europa e Repubblica di Corea. (XINHUA)