Covid: Shanghai, 4 nuove infezioni locali

(XINHUA) - SHANGHAI, 07 GIU - Shanghai oggi ha riportato 2 casi confermati di Covid-19 trasmessi a livello locale e 2 portatori asintomatici locali, secondo quanto dichiarato dalla commissione sanitaria municipale durante una conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio.

Tutte e quattro le infezioni sono state rilevate durante uno screening comunitario e sono state tutte inviate presso gli ospedali designati per le cure mediche o l'osservazione, stando alla commissione.

Le indagini epidemiologiche sono state condotte immediatamente. Alle 16 di oggi (ora locale), 72 contatti stretti delle 4 persone infettate sono stati messi in quarantena per essere tenuti sotto osservazione medica. (XINHUA)