Covid: Pechino segnala 5 nuove infezioni locali

(XINHUA) - PECHINO, 07 GIU - Secondo le autorità locali, Pechino ha registrato 5 nuovi casi di Covid-19 trasmessi a livello locale dalla mezzanotte alle 15 di oggi (ora locale).

I casi sono stati rilevati in due distretti della città, 3 a Changping e 2 a Fengtai, ha dichiarato Pang Xinghuo, vice capo del centro municipale per la prevenzione e il controllo delle malattie di Pechino, durante una conferenza stampa, e ha aggiunto che tutti i nuovi casi sono stati segnalati tra le persone in quarantena per osservazione.

Ieri la capitale cinese ha riportato due infezioni da Covid-19 a trasmissione locale.

La città ha attualmente un'area ad alto rischio per il virus e quattro aree a medio rischio. (XINHUA)