Cina:grande adesione progetto per salute della vista

(XINHUA) - PECHINO, 07 GIU - Un totale di 60.000 giovani ha beneficiato di un progetto per la salute oculistica avviato dalla Società della Croce Rossa Cinese (Rcsc) in occasione della 27esima Giornata nazionale per la Salute degli Occhi, che si è tenuta il 6 giugno.

Lanciato lo scorso settembre, il progetto è stato attuato in nove regioni provinciali, tra cui Yunnan, Gansu e Hunan.

Il progetto conduce delle campagne di educazione alla salute degli occhi e controlli optometrici per i giovani, mentre coloro che provengono da famiglie economicamente svantaggiate ricevono occhiali gratuiti e assistenza medica per le malattie oculistiche, qualora fosse necessario.

Il progetto prevede di costruire un sistema unico di prevenzione e controllo della miopia tra i giovani, che sarà sperimentato in quasi 3.000 scuole in 18 regioni provinciali e interesserà oltre 2 milioni di persone. (XINHUA)