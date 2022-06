Cina: sviluppo istruzione aiuta alunni gruppi etnici

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 07 GIU - In alcune aree di pastorizia scarsamente popolate della regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nord-occidentale, le lezioni scolastiche venivano tenute all'interno di tende e condotte da insegnanti che arrivavano a cavallo, inoltre i bambini in età scolare venivano spesso visti in giro. Ma tutto questo è ormai storia, grazie al continuo impegno della regione per promuovere uno sviluppo equilibrato dell'istruzione.

Negli ultimi anni, il diritto all'istruzione è stato garantito agli studenti di tutti i gruppi etnici della regione e l'attuazione di una serie di politiche di sostegno ha dato risultati fruttuosi.

Secondo il dipartimento regionale dell'educazione, il livello di istruzione nello Xinjiang si trova nella fase di sviluppo più alta e rapida della storia.

Le statistiche mostrano che il numero di studenti nelle scuole di tutti i livelli e di tutti i tipi è aumentato dai 4,9 milioni del 2015 ai 6,5 milioni del 2020, tra questi, gli studenti delle minoranze etniche sono passati da 3,3 milioni a 4,8 milioni.

Il tasso di copertura degli asili nido finanziati dal governo e di quelli privati senza scopo di lucro, il tasso di completamento dei nove anni di istruzione obbligatoria, nonché il tasso di iscrizione lordo alle scuole superiori della regione sono tutti superiori alla media nazionale. (SEGUE)