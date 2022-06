Cina: sviluppo istruzione aiuta alunni gruppi etnici (2)

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 07 GIU - Negli ultimi anni, lo Xinjiang ha costruito, ristrutturato o ampliato oltre 4.000 asili rurali, coinvolgendo quasi tutti i villaggi amministrativi. Il governo ha anche fornito dei sussidi per garantire l'istruzione prescolare gratuita ai bambini delle campagne.

"I bambini dei villaggi possono ora godere di un'educazione prescolare a due passi da casa come i bambini delle città. La gente è molto soddisfatta delle politiche assistenziali del governo", ha dichiarato Xie Wenlu, direttore di un asilo di Kashgar.

Per promuovere una distribuzione uniforme delle risorse educative nel sud dello Xinjiang, la regione ha speso oltre 2,8 miliardi di yuan (circa 420,1 milioni di dollari) per costruire nove complessi educativi a Hotan, che offrono corsi dall'asilo alle scuole superiori.

Per evitare che gli studenti abbandonino la scuola a causa delle difficoltà economiche, lo Xinjiang ha anche istituito un sistema di aiuti per gli studenti dall'età prescolare all'istruzione post-laurea.

Durante il 13° Piano quinquennale (2016-2020), lo Xinjiang ha stanziato 31,2 miliardi di yuan di aiuti finanziari per gli studenti di tutti i livelli e di vario tipo, mentre nel 2021 sono stati stanziati 8,3 miliardi di yuan per il programma di aiuti, secondo quanto dichiarato dal dipartimento regionale dell'educazione. (XINHUA)