Cina promuove creazione impianti stoccaggio a freddo

(XINHUA) - PECHINO, 07 GIU - La Cina promuoverà la costruzione di strutture per lo stoccaggio a freddo nelle aree di produzione agricola per favorire l'industria rurale e aumentare i redditi degli agricoltori. È quanto si legge nella circolare diffusa ieri congiuntamente dal ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali e dal ministero delle Finanze.

Gli enti di mercato saranno incoraggiati a creare e rinnovare i centri di distribuzione della catena del freddo nei luoghi di produzione.

In queste aree, il Paese migliorerà i servizi, tra cui la selezione, la classificazione, la lavorazione primaria e la distribuzione, e costruirà strutture di stoccaggio refrigerate digitali e intelligenti.

Le principali contee produttrici di prodotti agricoli freschi avranno la priorità per la creazione di impianti di refrigerazione, mentre le aree qualificate potrebbero costruire parchi industriali di e-commerce per l'agricoltura basati sui loro centri di distribuzione della catena del freddo.

Si cercherà inoltre di promuovere l'estensione delle reti di servizi logistici della catena del freddo alle aree rurali e di organizzare corsi di formazione sulle tecniche pratiche di refrigerazione e sulla gestione operativa. (XINHUA)