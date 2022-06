Cina: maggiori sforzi protezione elefanti asiatici

(XINHUA) - KUNMING, 07 GIU - Tang Zhengfang, un agricoltore del distretto di Jinning a Kunming, capoluogo della provincia dello Yunnan in Cina sud-occidentale, desiderava avere degli amici speciali: un branco di elefanti asiatici che ha incontrato per caso un anno fa.

A marzo 2020, un branco di 15 elefanti asiatici selvatici ha lasciato una riserva naturale della foresta di Xishuangbanna, nello Yunnan, e ha percorso circa 500 km verso nord per raggiungere Kunming a giugno 2021. Durante questo periodo, Tang ha contattato il governo locale per donare circa 5 tonnellate di mais per nutrire le creature giganti.

"Sentendo che gli elefanti si aggiravano vicino al nostro villaggio, ero molto entusiasta, ma anche preoccupato che non avessero abbastanza da mangiare nella foresta vicina", ha ricordato il 50enne.

Gli elefanti asiatici sono tornati nel loro habitat originario nell'area di Mengyang della Xishuangbanna National Nature Reserve il 9 dicembre 2021, dove sono rimasti fino a oggi. Secondo l'ufficio di gestione della riserva naturale, ora si nutrono occasionalmente ai margini delle foreste e vivono in armonia con le comunità circostanti.

"Sono felice di sapere che hanno cibo a sufficienza e che il governo locale ha rafforzato la protezione di questa specie.

Spero di avere la possibilità di andarli a trovare", ha raccontato Tang.

L'ufficio di gestione della riserva ha dichiarato che i dati di monitoraggio mostrano come i piccoli elefanti nati durante il tragitto verso nord stiano crescendo e trovando l'indipendenza.

A gennaio è nato un altro cucciolo nella riserva. Da allora, il branco si è spostato in profondità nelle foreste di Mengyang e si vede raramente.

Chen Fei, direttore del centro di ricerca sugli elefanti asiatici della National Forestry and Grassland Administration, ha dichiarato che gli sforzi compiuti dal governo cinese e dai residenti locali sono stati un esempio vivido della determinazione della Cina a promuovere l'armonia tra uomo e natura, fornendo un esempio importante per la conservazione della fauna selvatica a livello globale.

"Aiutare il branco a tornare a casa non segna la fine dei nostri sforzi. C'è ancora molta strada da fare per proteggere gli elefanti asiatici e i loro habitat", ha dichiarato Chen, aggiungendo che questi esemplari sono stati inclusi nell'elenco delle 48 specie gravemente a rischio sottoposte a protezione d'emergenza durante il 14° Piano quinquennale cinese (2021-2025).

In futuro, con il continuo miglioramento dell'ambiente, la popolazione di elefanti asiatici continuerà inevitabilmente a crescere. Secondo Chen, trovare una soluzione al conflitto uomo-elefante non è mai stato facile.

Sebbene la popolazione di elefanti asiatici sia in declino in tutto il mondo, grazie agli sforzi di protezione degli ultimi 30 anni, la loro popolazione in Cina, soprattutto nello Yunnan, è passata da 180 a circa 300 esemplari, e continua a crescere.

Rafforzando la protezione e il ripristino dell'habitat, i protettori degli elefanti asiatici continuano a migliorare la qualità del loro habitat e a potenziare la realizzazione di sistemi di monitoraggio e di allarme precoce, di sicurezza e di risposta alle emergenze, in modo da ridurre al minimo i conflitti uomo-elefante.

Nel frattempo, le autorità stanno accelerando il processo di creazione di un parco nazionale della foresta pluviale, per coordinare meglio la protezione ecologica transregionale, studiare e proteggere le specie e i loro habitat.

"Partendo dalla protezione della popolazione di elefanti asiatici e del loro habitat, dovremmo preservare il prezioso ecosistema della foresta pluviale tropicale. La creazione di un meccanismo a lungo termine di protezione delle risorse naturali e dell'ambiente è molto importante", ha dichiarato Chen, aggiungendo che l'obiettivo finale è quello di raggiungere una coesistenza armoniosa tra uomini ed elefanti. (XINHUA)