Cina: maggiori sforzi protezione elefanti asiatici

(XINHUA) - KUNMING, 07 GIU - Tang Zhengfang, un agricoltore del distretto di Jinning a Kunming, capoluogo della provincia dello Yunnan in Cina sud-occidentale, desiderava avere degli amici speciali: un branco di elefanti asiatici che ha incontrato per caso un anno fa.

A marzo 2020, un branco di 15 elefanti asiatici selvatici ha lasciato una riserva naturale della foresta di Xishuangbanna, nello Yunnan, e ha percorso circa 500 km verso nord per raggiungere Kunming a giugno 2021. Durante questo periodo, Tang ha contattato il governo locale per donare circa 5 tonnellate di mais per nutrire le creature giganti.

"Sentendo che gli elefanti si aggiravano vicino al nostro villaggio, ero molto entusiasta, ma anche preoccupato che non avessero abbastanza da mangiare nella foresta vicina", ha ricordato il 50enne.

Gli elefanti asiatici sono tornati nel loro habitat originario nell'area di Mengyang della Xishuangbanna National Nature Reserve il 9 dicembre 2021, dove sono rimasti fino a oggi. Secondo l'ufficio di gestione della riserva naturale, ora si nutrono occasionalmente ai margini delle foreste e vivono in armonia con le comunità circostanti.

"Sono felice di sapere che hanno cibo a sufficienza e che il governo locale ha rafforzato la protezione di questa specie.

Spero di avere la possibilità di andarli a trovare", ha raccontato Tang. (SEGUE)